Cliente mata seis em casa de prostituição após não ser atendido

Seis pessoas foram mortas na noite desta quarta-feira (21) na boate Léo Drinks Bar, que funciona como casa de prostituição em Jaboticabal (SP), após um cliente não conseguir um programa com a garota que escolheu. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o cliente William Roberto Ferreira Costa, 27 anos, queria um programa com uma das mulheres, que já estava com outro frequentador.

Revoltado, foi ao seu carro buscar um revólver, voltou à boate, e começou a atirar nas pessoas que estavam no local, por volta das 22h30. A polícia foi acionada por volta das 0h desta quinta (22). Entre os mortos estão a dona da boate, Leonilda Lucinda, 71, três garotas de programa, um segurança, e o cliente que estava com a funcionária que ele queria.

Testemunhas afirmaram à polícia que outras pessoas não foram feridas porque elas conseguiram fugir da boate, que está situada na zona rural da cidade. O atirador fugiu a pé por meio do canavial que cerca a casa de prostituição. Ele deixou seu veículo, um Fusca, em frente ao estabelecimento, o que facilitou sua identificação. Policiais militares realizaram buscas durante toda a madrugada. Os corpos das vítimas estão no IML (Instituto Médico Legal) de Jaboticabal.