Uefs revoga suspensão do calendário acadêmico

A suspensão do calendário acadêmico da Universidade Estadual de Feira de Santana foi revogada. A decisão foi tomada durante reunião, na última segunda-feira (19), do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), e divulgada por meio de nota ontem (20)

Segundo a Uefs, o calendário define o período de 19 a 22 de dezembro de 2016 (amanhã) para que os colegiados de cursos da graduação enviem dados dos formandos que conseguiram integralizar o currículo.

Leia a nota na íntegra:

Considerações da Administração sobre as Decisões do Consepe realizado ontem no Centro Universitário de Cultura e Arte

Em reunião realizada ontem (19) o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Uefs deliberou pela revogação da suspensão do calendário acadêmico. Com a decisão, o calendário define o período de 19 a 22/12/2016 para que os colegiados de cursos da graduação enviem dados dos formandos que conseguiram integralizar o currículo. Este período não comportará aulas. De 23/12/2016 a 01/01/2017 ocorrerá o recesso natalino e de 02 a 31/01/2017 ficou estabelecido o período de gozo de férias docentes. O calendário definiu o dia 01/02/2017 como data prevista para o reinício das aulas.

A Administração Central considera que, de maneira geral, as decisões tomadas na tarde de ontem pelo Consepe vão refletir positivamente na retomada das atividades após o fim da greve estudantil. Informa ainda estar comprometida com a promoção de ações que facilitem a viabilização da colação de grau dos estudantes que integralizem os requisitos curriculares até quinta-feira (22/12/2016).

Feira de Santana, 20 de dezembro de 2016