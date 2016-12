Polícia apreende mais de 2 toneladas de maconha escondida em carreta

Mais de duas toneladas de maconha que estavam sendo transportadas em uma carreta foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Receita Federal, na noite de quarta-feira (21), no km-568 da BR-116, trecho do município de Nova Itarana.

De acordo com a PRF, a droga estava escondida em meio a uma carga de sal mineral. Durante fiscalização na rodovia, policiais rodoviários federais abordaram o veículo, que estava atrelado a um semirreboque, que tinha características similares a de uma informação repassada pela Receita Federal.

Ao ser questionado, o condutor, um jovem de 22 anos, proprietário da carreta, relatou que recebeu o veículo já carregado em Cascavel (PR), levaria até Sergipe, e receberia pagamento pelo transporte. O rapaz foi encaminhado com o entorpecente para a delegacia de polícia judiciária local.