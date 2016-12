PM inicia esquema de Operação Natal 2016 nas rodovias estaduais

Com a chegada das festas de fim de ano, a Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário, vai iniciar a Operação Natal 2016 nas rodovias estaduais.

A escala especial começa na manhã desta sexta-feira (23) e segue até às 8h da próxima segunda (26). As ações intensificadas serão prevenção de acidentes, fiscalização de velocidade com o uso de radares e dos documentos de porte obrigatório, além das abordagens preventivas, a fim de coibir o tráfico de armas de fogo, drogas e de pessoas.

Para evitar transtornos durante o feriado, a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) disponibilizou as condições trafegabilidade em seu site e a PM reforça a importância de seguir regras, como não combinar bebida e direção, efetuar a revisão mecânica do veículo antes da viagem e conferir a validade dos documentos obrigatórios.