Funai critica teor invasivo em imagens de índios isolados

A Fundação Nacional do Índio (Funai) fez duras críticas à veiculação de reportagem na “National Geographic”, repercutida pela imprensa nacional, com imagens de um tribo indígena isolada no estado do Acre. De acordo com o órgão, trata-se de um desrespeito aos índios “que se mantém em isolamento por decisões próprias”.

“O teor invasivo do sobrevoo e, consequentemente, das fotografias pode ser percebido no semblante de terror dos indígenas e na postura de ataque ao empunhar arcos e flechas contra a aeronave”, criticou a Funai, em comunicado divulgado nesta sexta-feira. “Os efeitos de uma violência simbólica desse nível são social e culturalmente imensuráveis”.

A Funai refuta o argumento de que a divulgação de imagens como as capturadas pelo fotógrafo Ricardo Stuckert contribuiriam à proteção das tribos, por chamar a atenção do público para o tema.

Esse ponto foi destacado pelo sertanista José Meirelles, que trabalhou por muitos anos na Funai e acompanhava Stuckert durante o sobrevoo. Meirelles informou ter conhecimento desses índios desde 1989, mas, até então, não havia motivos para dar visibilidade a eles, pois viviam em segurança, o que não acontece mais.

— Eles transitam na fronteira e, quando estão do lado do Peru, ficam expostos à ação de garimpeiros e madeireiros ilegais. Muitas vezes, acabam levando tiros — alerta. — E com as últimas sinalizações do governo brasileiro sobre a revisão de demarcações de terras indígenas e a falta de recursos na Funai, tememos que eles fiquem mais vulneráveis também do lado brasileiro.

Para a Funai, esse tipo de trabalho “atende somente aos interesses de venda de notícias sensacionalistas, não segue estratégias de proteção territorial e se omite diante dos direitos dos povos indígenas”.

“Prova disso é o fato de que o trabalho foi realizado à revelia dos trâmites necessários ao controle de acesso a Terras Indígenas, inexistindo autorização de ingresso ou observância do direito de imagem, o que configura violação de direitos fundamentais preconizados na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho”, afirma a nota.

O órgão destaca que a legislação indigenista tem mecanismos de proteção aos povos indígenas isolados e de recente contato, “de maneira que a Funai tomará providências para a devida responsabilização dos autores e envolvidos, assim como para o resguardo dos povos indígenas em questão”.