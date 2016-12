Quatro pessoas morrem e duas ficam gravemente feridas após colisão de veículos

Quatro pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após uma caminhonete e um carro de passeio colidirem na BR-407, próximo ao município baiano de Jaguarari, na tarde desta sexta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram frontalmente no Km-99 rodovia.

As quatro pessoas que morreram no acidente estavamo no carro de passeio e as que estavam na caminhonete, apesar de resistirem à batida, ficaram gravemente feridas. Elas foram encaminhadas em para um hospital de Senhor do Bonfim.

Informações preliminares indicam que o acidente foi provocado após uma ultrapassagem indevida. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), mas as identidades dessas pessoas não foram divulgadas.