Beiçola de 'A Grande Família' consegue emprego após desabafo

Após usar o Facebook para falar que estava desempregado e apelar por uma oportunidade, o ator Marcos Oliveira, o Beiçola, de A Grande Família, conseguiu uma oportunidade. Ele anunciou na quinta-feira (22) que vai fazer uma série de vídeos para o aplicativo GetNinjas, que permite contratações de vários serviços, como aulas particulares e limpeza de casa.

“Venho hoje agradecer a todos vocês que tentaram me ajudar”, disse Oliveira em um vídeo publicado em seu perfil no Facebook. “A partir de janeiro eu vou estar aqui para tentar testar algumas profissões e aí vou mostrar tudo em vídeo pra vocês. Vou tentar ser um pintor, um barman, um personal trainer, um diarista e por aí vai. Vai ser engraçado”, explicou.

A empresa confirmou a contratação de Oliveira e disse que os vídeos estrelados pelo ator serão divulgados a partir de janeiro.

Oliveira estava sem trabalho desde agosto, quando terminou "Liberdade, Liberdade". Ele fez um desabafo falando que precisava trabalhar. "Estou tentando sobreviver. Como não conheço a tecnologia, uma amiga me ajudou. As pessoas acham que sou contratado da Globo e eu não sou", afirmou ele ao Uol. "Não tenho dinheiro para pagar aluguel e as contas. Fiz dois empréstimos para sobreviver acreditando que acharia um trabalho logo. Estou juntando dinheiro para tentar pagar o aluguel desse mês. Se não pagar, daqui a pouco estou sendo despejado", disse na época.