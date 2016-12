Salvador: Polícia prende homem com mais de mil pedras de crack

Juraci Oliveira Sampaio, o “Gordo”, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (22), em Cajazeiras, em posse de mais de 1,3 mil pedras de crack.

A abordagem da polícia ocorreu depois de uma denúncia anônima, que levou equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Coordenação de Operações Especiais (COE), à casa de Juraci, localizada na Via Regional. Segundo o delegado Marcelo Novo, coordenador da área de Narcóticos do Draco, “Gordo” abastecia toda a região de Cajazeiras.

Ele autuado em flagrante por tráfico e está à disposição da Justiça, enquanto a droga foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).