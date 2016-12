Idoso consegue na JustiÃ§a o direito de casar com o filho adotivo

O americano Nino, de 79 anos, conseguiu na Justiça uma autorização para casar com o filho adotivo, de 69 anos. A adoção aconteceu em 2012. De acordo com Nino, ele queria garantir que Roland tivesse proteção legal no relacionamento deles, porque na Pensilvânia o casamento gay ainda não era legalizado, e por isso decidiu adotar o companheiro.

O grande problema nessa relação é que como era de pai-filho, qualquer pedido de casamento que eles faziam a Justiça esbarrava em algum impedimento legal porque a adoção era considerada como indissolúvel.

Entretanto, a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente deu um parecer favorável aos dois e permitiu que Nino dissolvesse a adoção, possibilitando assim o casamento dos dois. Essa é a primeira vez que a Justiça americana dá um parecer favorável em um caso como esse.

Em entrevista ao "Metro", o casal disse que a decisão da juíza Susan Peikes Gantman é um "presente de Natal" antecipado. Os dois estão juntos há 46 anos.