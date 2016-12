Jacobina: Após críticas, presidente da Câmara chama vereadores de 'vagabundos' e 'safados'

O presidente da Câmara dos Vereadores do município de Jacobina, Cleriston Alves (PPS), usou sua página no Facebook para rebater críticas à emenda de sua autoria que assegura estabilidade de salários para os servidores que ocupam cargo de vereador por pelo menos 10 anos.

"É preciso que esses vagabundos tenham respeito no que dizem, e não saiam mentindo descaradamente. Só adequamos a Lei Estadual ao Município, nada mais", escreveu o vereador. "Deixo a minha indignação a esses vereadores safados que distorceram a Lei e a esses sites que não se informam antes de publicar asneiras. Lembrando que a Lei foi aprovada por 13 votos a favor, contra apenas 02 votos contrários", completou.

O vereador Pedro Mário (PMDB), que votou contra a emenda junto a Tiago Dias (Pros), rebateu as declarações. "A diferença para 8 mil de vereador da quanto? 6800. Eu seria beneficiado com a emenda. No entanto, acho imoral. Fiz concurso pra dentista e não para vereador", disse.