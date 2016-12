STF pede explicações a Senado sobre projeto que altera Lei de Telecomunicações

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, pediu que o Senado Federal explique a tramitação do projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações em até dez dias.

A decisão da Corte atendeu a um pedido feito pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) e pelo senador Paulo Rocha (PT-PA) para que o projeto seja suspenso. A ministra pediu explicações ao Senado por conta do rápido andamento do Projeto de Lei da Câmara (PLC). Os senadores pediram urgência no julgamento da ação liminar para suspender a tramitação do projeto.