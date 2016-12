Menino pede bariátrica para mãe em carta a Papai Noel, mas mulher não sobrevive

Uma criança de oito anos tinha um desejo neste Natal: a saúde de sua mãe. Residente em Feira de Santana, o menino escreveu uma carta para Papai Noel pedindo de presente uma cirurgia bariátrica para a dona de casa Eliana do Rosário Amaral, de 35 anos. No entanto, a mãe do menino morreu após oito anos de luta contra a obesidade. Eliana pesava 245 quilos.

Segundo o G1, seu corpo foi enterrado nesta sexta-feira (23), no Cemitério Jardim Celestial, em Feira. Os familiares afirmaram que a morte foi inesperada. A mulher passou mal em casa, na tarde de quinta, e foi levada por vizinhos para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. um dos nove irmãos de Eliana, André do Rosário, contou que a família buscava ajuda para um tratamento de saúde.

"A gente vinha tentando, com a ajuda de vizinhos, com a ajuda da imprensa. Ela vinha lutando contra a morte", disse. A enfermeira Dart Clair Cerqueira contou ainda que, após ler a carta para Papai Noel, iniciou campanhas para conseguir a cirurgia. "O médico já conhecia a história de dona Eliana e se prontificou a realizar a cirurgia em qualquer hospital que disponibilizasse uma UTI para comportar ela. A gente faz um juramento que deve zelar pela saúde da população, mas a gente não consegue isso devido às condições que são oferecidas para a população", afirmou.