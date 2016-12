Religião católica perde número de fiéis espalhados pelo Brasil, diz pesquisa

Com o passar dos anos, o Brasil se tornou um país menos católico. No período de outubro de 2014 a dezembro deste ano, a religião perdeu ao menos nove milhões de fiéis, o que representa 6% dos brasileiros maiores de 16 anos.

Os dados foram revelados através de pesquisa Datafolha. Há dois anos, 60% da população do país se declaravam católica. Neste ano, esse número caiu para 50%, mas, considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, a queda foi de no mínimo seis e no máximo 14 pontos percentuais.

A pesquisa também mostra que nesse mesmo período houve um crescimento da população que afirma não ter religião: o índice saltou de 6% para 14%. Para apresentar esse resultado, o Datafolha ouviu 2.828 brasileiros de 16 anos, espalhados em 174 municípios do país.