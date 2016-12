Walter Casagrande assume namoro com Baby do Brasil:' É coisa séria mesmo'

O ano foi repleto de separações no mundo dos famosos, mas novos casais também foram formados em 2016. O mais novo é o comentarista Walter Casagrande e a cantora Baby do Brasil. "Não é um namorinho para aparecer, é uma coisa séria mesmo", afirmou o comentarista.

Juntos há cerca de quatro meses, os dois preferem não fazer alarde sobre a relação. De acordo com o portal, o envolvimento é tão sério que Baby, pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo, tem convencido Casagrande a se aproximar da religião.

"Fazem quatro meses que estávamos tentando ajustar as coisas. Ela é uma pastora, tem todos os compromissos espirituais dela, agora estou muito mais próximo disso também. Não sou evangélico, mas vou com ela alguns cultos e claro que tenho Jesus muito mais próximo de mim agora. E isso fez com que a gente resolvesse caminhar juntos mesmo", acrescentou o comentarista.