Em decorrência da crise hídrica, o racionamento do abastaecimento de água vai perdurar ao menos até julho do próximo ano, em Vitória da Conquista. Segundo informações do Blog do Anderson, o novo Calendário de Abastecimento começoua a ser entregue nas residências na última quinta (22).

A justificativa dada para a medida é de que "a situação das barragens que abastecem Conquista ainda não é confiável". Confira imagem da escala do Grupo B, que será alternada, a cada três dias dias, com o Grupo A.