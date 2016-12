Mega-Sena, concurso 1.889: ninguém acerta e prêmio acumula

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.889 da Mega-Sena e o prêmio está acumulado. Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, a Mega da Virada, que será sorteado no próximo sábado (31), é de R$ 225 milhões. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (24) em Ji-Paraná (RO).

Veja as dezenas sorteadas: 16 - 23 - 25 - 28 - 30 - 44

A quina teve 49 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 28.397,25. Na quadra, foram 3.138 apostas e o prêmio é de R$ 633,46 para cada.