Papa Francisco critica consumismo no Natal e faz apelo por crianças refugiadas

Durante a Missa do Galo na noite deste sábado (24), o Papa Francisco fez duras críticas às atuais celebrações do Natal e apelou pelas crianças refugiadas das guerras. Para o líder religioso, o Natal “virou refém da mundanidade”.

Para ele, a festa atual se resume ao consumismo. “O Natal se tornou uma festa em que os protagonistas somos nós mesmos, ao invés de Jesus; em que as luzes do comércio lançaram a luz de Deus nas sombras; em que estamos preocupados com presentes, e somos frios com aqueles que são marginalizados”, afirmou.

Cerca de 10 mil pessoas participaram da missa, celebrada na basílica de São Pedro, no Vaticano, incluindo bispos e cardeais. Na homilia, o papa fez um apelo pelas crianças. “Vamos nos permitir também sermos desafiados pelas crianças do mundo de hoje, que não estão deitadas num berço acariciado com o afeto de mãe e pai, mas sofrem ao esconder-se em algum refúgio subterrâneo para escapar do bombardeio, nos pavimentos de uma grande cidade, no fundo de um barco carregado de imigrantes”, disse Francisco.