Avião russo com 92 pessoas a bordo cai no mar Negro

Um avião militar russo caiu no mar Negro, logo após a decolagem, na madrugada deste domingo (25). A aeronave tinha saído do balneário de Sochi, no sudoeste da Rússia, com 92 pessoas a bordo. O Ministério da Defesa russo confirmou a queda do avião e afirmou que não há sobreviventes.

Alguns corpos já foram resgatados do local. Barcos, helicópteros e drones participam nas buscas na região. O avião levantou voo às 5h20 no horário local (0h20 no horário de Brasília), com destino à base aérea russa de Khmeimim, na Síria, e desapareceu dos radares cerca de 20 minutos após decolar, ao fazer uma manobra sobre águas russas.

“Fragmentos do Tu-154 do Ministério da Defesa russo foram encontrados a 1,5 km da costa do mar Negro a uma profundidade de 50 a 70 metros”, informou o Ministério da Defesa, segundo a rede britânica BBC.