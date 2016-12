Homem morre após ser atropelado por carro na Avenida Paralela

Um homem morreu após ser atropelado por um carro na Avenida Paralela, na altura do bairro do Imbuí, sentido aeroporto, em Salvador, na noite de domingo (25), de acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Central de Polícias (Centel), o motorista do veículo envolvido no acidente chegou a ser levado para a Central de Flagrantes, no Iguatemi. Não há informações sobre a causa do acidente.