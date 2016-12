Prefeito eleito de Ituaçu sofre atentado; filho de atual gestor é acusado

O prefeito eleito do município de Ituaçu, Adalberto Luz (PTB), foi vítima de um atentado na manhã deste sábado (24), por volta das 7h40. De acordo com seu filho, Breno Luz, um homem identificado como Phellipe Ramon Gonçalves Brito, filho do atual prefeito Albércio Brito (PSD), pulou o muro da residência de Adalberto Luz.

"A gente presume que ele veio para tentar um homicídio. Como a área externa da casa não tem comunicação direta com a área interna, ele não nos alcançou. Ninguém saiu", contou ao Bahia Notícias.

Breno informou ainda que Phellipe quebrou os carros de seu pai e de seu irmão a chutes e pauladas. O suspeito teria sido contido por populares. "Um popular que passava pela rua o viu pulando o muro e pulou também. Depois outros fizeram o mesmo e conseguiram contê-lo", completou.

O prefeito eleito se dirigiu posteriormente à delegacia local para prestar queixa, mas foi orientado a seguir para o município de Brumado devido à ausência de delegado no momento. A delegacia de Brumado, que costuma atender as demandas policiais da cidade, no entanto, não confirma o recebimento da ocorrência.