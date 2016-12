Explosão de fogos de artifício no México deixa ao menos 36 mortos

O número de vítimas fatais da explosão no mercado de fogos de artifício no México subiu para 36.

O Instituto de Segurança Social do País informou que uma mulher que sofreu queimaduras em 90% de seu corpo no desastre da última terça-feira (20) morreu neste fim de semana, em um hospital local.

O mercado San Pablito, localizado na cidade de Tultepec, ao norte da Cidade do México, é o local mais popular para a compra de fogos de artifício no país e estava bem abastecido de produtos para as festas de fim de ano, que também atraíam um grande número de compradores. Uma série de explosões poucos dias antes do Natal transformaram o local em uma confusão de ferros retorcidos, cinzas e escombros.

As autoridades investigam as causas do acidente, o terceiro deste tipo desde 2005, e analisam versões que relatam que os fornecedores exibiam seus produtos pirotécnicos nos corredores, do lado de fora de suas salas cercadas por blocos de concreto. Estas salas foram dispostas precisamente como barreiras de segurança para evitar explosões em cadeia como as que ocorreram.

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, prometeu reconstruir o mercado, principal fonte de renda para a maioria da população de Tultepec, município conhecido pela produção e venda de todos os tipos de foguetes e fogos de artifício. Fonte: Associated Press