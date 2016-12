Ministro não descarta ataque terrorista como causa de queda de aeronave na Rússia

Com a queda de um avião russo na manhã deste domingo (25), o ministro dos Transportes da Rússia afirmou que os investigadores estão apurando todas as possíveis razões para o acidente. Isso inclui a hipótese de um ataque terrorista, que autoridades russasa haviam rejeitado mais cedo, segundo informações do Estado de S. Paulo.

Ao ser questionado sobre isso, o ministro Maxim Sokolov ressaltou que "todo o espectro" de possíveis motivações está sendo considerado. Sokolov acrescentou ainda que é cedo para determinar as causas do acidente. A queda da aeronave TU-154, que levava membros de um coro militar e da imprensa russa, não deixou nenhum sobrevivente. O presidente do país, Vladimir Putin, decretou luto nacional.