Seis aeroportos tem reajuste de tarifa de embarque a partir de 1º de janeiro

As tarifas de embarques para voos domésticos e internacionais de seis aeroportos serão reajustadas a partir de 1º de janeiro de 2017, conforme portaria publicada no “Diário Oficial da União” desta segunda-feira (26).

Terão mudanças o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro (Guarulhos), Aeroporto Internacional de Viracopos, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão - Antônio Carlos Jobim) e Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins).

No Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, a tarifa passa para R$ 21,99 (Doméstico) e R$ 38,92 (Internacional). No Juscelino Kubitschek, em Brasília, a tarifa passa para R$ 27,79 (Doméstico) e R$ 49,18 (Internacional).

Em Guarulhos, a taxa passa a ser de R$ 28,63 (Doméstico) e R$ 50,67 (Internacional). Viracopos, em Campinas (SP), passa a cobrar R$ 27,67 (Doméstico) e R$ 48,96 (Internacional). No Galeão, a taxa de embarque doméstica é de R$ 27,67, e a internacional, de R$ 49,26. Em Confins, nos municípios de Confins (MG) e de Lagoa Santa (MG), a tarifa doméstica é de R$ 27,82 e a internacional, de R$ 49,26.