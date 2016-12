Secretariado de Ronaldo sem novidades significativas

Com a equipe que administra a cidade Ronaldo emplacou uma eleição esmagadora, portanto, quem esperava novidade no Secretariado deu com a cara na parede. As mudanças foram apenas cosméticas e destinadas a acomodação política , mas sem nenhuma mudança substancial no estilo, ou oxigenação da equipe, que muitos acusam de " cansaço".

As áreas essenciais foram mantidas. Alguma supresa, apenas, com a defenestração do jovem Rafael Cordeiro que acabou de fazer um excelente Natal Encantado, mas que nem por isso permaneceu. Perdeu o cargo para o veterano e competente jornalista Edson Borges. A Secretaria de Meio Ambiente vai ficar a cargo do ativo Sérgio Carneiro, com a saída - antes de mostrar resultado -, de Maurício Carvalho, que foi para a Superintendência de Trânsito.

No mais foi apenas composição política, com indicações de um desconhecido por Lázaro e um espaço ao sol para a Universal. Com isto, voltam a vereadora Cíntia Machado e Carlito do Peixe, à Câmara.

O vice-prefeito Colbert Martins que andou falando no rádio que desejava participar mais do governo, justamente, pelo jeito trocou seis por meia dúzia e ficou com o mesmo, que é o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer e Ildes que continuou.