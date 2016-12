TrÃªs pessoas sÃ£o mortas durante tiroteio em bairro de Salvador

Três pessoas foram mortas a tiros no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo informações da Central de Polícia, cerca de dez homens de facções rivais trocaram tiros, na Rua da Ìndia.

De acordo com o Correio, por conta do tiroteio, o comércio teve que baixar as portas. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Policiais militares da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Nordeste) e Rondesp se dirigiram ao local. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).