Durante o anúncio das mudanças no secretariado municipal, a partir do dia 01 de janeiro de 2017, o prefeito José Ronaldo anunciou que o vereador José Carneiro (PSDB), continua como líder do governo na Câmara Municipal, na próxima gestão.

“Agradeço a confiança depositada em mim nesses dois anos e voltar como líder do governo na próxima gestão é sinal de que fiz um bom trabalho”, disse Carneiro, que ocupa o cargo há 2 anos.