Ã”nibus que capotou e matou sete pessoas nÃ£o podia fazer transporte, diz ANTT

O ônibus que capotou na BR-116 e deixou sete mortos e 22 feridos na madrugada desta quinta-feira (29), da companhia Cida Transportes, não tinha autorização para transportar passageiros, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo o órgão, a empresa não possuía cadastro na agência, o que faz com que o transporte de pessoas em seus coletivos seja irregular. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

O ônibus levava 50 pessoas de Arcoverde, em Pernambuco, para São Paulo e capotou quando passava pelo município de Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, Alan Silva Santos, de 28 anos, contou que dirigia pelo declive na terceira faixa da pista quando se assustou com uma carreta que seguia no sentido contrário, perdeu o controle e acabou saindo da pista.

Ainda não há informações sobre o estado dos 22 feridos. A causa do capotamento ainda está sendo apurada pela PC.