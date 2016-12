Casa de SaÃºde Santana volta a funcionar apÃ³s receber salÃ¡rios atrasados

Os funcionários da Casa de Saúde Santana voltaram a trabalhar na tarde de quinta (30) em Feira de Santana. As atividades estavam paralisadas desde quarta, por conta de atraso no pagamento do salário que deveria ter sido quitado no dia 15.

Segundo o gestor da unidade de saúde, Germano Correia, o valor pago pela Prefeitura pelos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) aos donos do hospital já foram repassados. O atraso no repasse foi apontado como motivo da falta de pagamento aos servidores.

Um dos donos da Casa de Saúde, Ângelo Mário, e o atual gestor estão divergindo quanto ao contrato de arrendamento do hospital. A vigência é de 20 anos. Os dois prometem ir à Justiça.