ApÃ³s mais de 2 meses de ocupaÃ§Ã£o, estudantes deixam campi da UFRB

Todos os seis campi da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que estavam ocupados por estudantes há mais de dois meses, foram liberados nesta quinta-feira (29). De acordo com as informações passadas ao G1 pela instituição, as aulas serão retomadas no dia 9 de janeiro de 2017.

Os campi, que ficam nas cidades de Cruz das Almas, Cachoeira, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Santo Amaro, estavam com as aulas suspensas desde o dia 19 de outubro, quando começaram as ocupações.

Os estudantes protestavam contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que estabelece teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos.