Os brasileiros estão mal informados sobre as propostas que constam na reforma da Previdência, enviada ao Congresso Nacional pelo presidente Michel Temer.

Uma pesquisa nacional encomendada pela Fecomércio RJ, em parceria com o instituto Ipsos, aponta que 42% da população do país não tem acompanhado as notícias sobre a reforma. Segundo a coluna Expresso, da revista Época, 29% dos ouvidos disseram que acompanham superficialmente o caso, enquanto outros 29% afirmam estar apenas cientes da proposta.