Saiba o funcionamento do comÃ©rcio neste fim de ano em Feira de Santana

As repartições públicas municipais funcionaram até às 13h desta sexta-feira (30) e voltam a normalidade no dia 2 de janeiro. O comércio funciona nesta sexta-feira (30) e no sábado abre das 8 às 12h.

Os bancos estão fechados nesta sexta e reabrem na segunda. Saiba o funcionamento do comércio neste final de semana:

America Outlet – Funciona nesta sexta das 9 às 21h e no sábado das 9 às 16h. Fecha no domingo;

Boulevad Shopping – Lojas abrem nesta sexta das 10 ás 22h. No sábado funciona das 8h às 16h e fecha no domingo;

Centro de abastecimento - funcionamento normal nesta sexta. No sábado também funciona em horário normal porém a abertura dos boxes fica a critério de cada comerciante.

Cinema – Funcionamento normal todos os dias;

Hiper Bompreço – abre nesta sexta-feira das 8 às 22h nesta sexta-feira. Funcionará das 8h às 19h no sábado.

Parques públicos - estarão fechados no próximo domingo: o Parque da Cidade Frei José Monteiro Sobrinho e o Parque da Lagoa Radialista Erivaldo Cerqueira não funcionarão no próximo domingo, 1º, em virtude do recesso de Ano Novo. Os equipamentos reabrem para o público na terça-feira (3). Normalmente não funcionam nas segundas-feiras, dia em que passam por manutenção;

Praça de alimentação do Boulevard – abre das 10 às 22h nesta sexta-feira.