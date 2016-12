A análise do PIB dos municípios do estado da Bahia evidencia a imensa concentração da atividade econômica do estado em torno da capital.

Naturalmente Salvador é o município de PIB mais elevado. Mas além dele os que têm maior atividade econômica são em grande parte os vizinhos, integrantes da mesma região metropolitana.

Os dados fornecidos pelo IBGE em dezembro e analisados pela Tribuna Feirense mostram que dos seis primeiros, quatro ficam na região metropolitana de Salvador (RMS). Feira de Santana e Vitória da Conquista são as exceções. Se considerarmos até os 14 primeiros, vão aparecer sete municípios da RMS.

Para tentar demonstrar de outro modo o grau de concentração, fiz (eu não, o Excel) a seguinte conta: fui ao município com o PIB mais baixo (Dom Macedo Costa) e acrescentei todos os que estão acima, até que a soma alcançasse os 56,6 bilhões do PIB de Salvador.

Sabe quantos municípios é preciso incluir para que cheguem ao PIB da capital? 372, ou 89% do total de 417 municípios baianos. Ou de outro modo: apenas 32 municípios baianos têm PIB superior a R$ 1 bilhão. Ou ainda: 168 (40% do total) têm PIB inferior a R$ 100 milhões.

A consequência óbvia de tamanha concentração, jamais devidamente combatida e talvez nem sequer avaliada pelos governos estaduais é a miséria na maior parte dos pequenos municípios e a fuga da população para a capital, que sofre com o inchaço da população, que se amontoa em favelas e palafitas.

Salvador é a capital brasileira com maior número de pessoas vivendo em favelas.

Veja na tabela abaixo o PIB dos municípios baianos, em ordem decrescente