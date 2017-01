Prefeito infarta e morre dois dias depois de tomar posse em RondÃ´nia

O prefeito de São Felipe D'Oeste, em Rondônia, Léo Silva (PSB), morreu na manhã desta terça-feira (3) depois de sofrer um infarto. O socialista, empossado no último domingo (1º), enfrentava problemas cardíacos e aguardava por uma cirurgia. De acordo com o G1, Léo Silva estava em casa quando começou a passar mal.

Apesar de ter sido socorrido ao Hospital Municipal de São Felipe, acabou morrendo por volta das 6h. Um amigo contou ao portal que, logo após a campanha, o prefeito foi diagnosticado com problemas cardíacos e chegou a ser internado no Hospital Regional de Cacoal, onde deveria passar por um procedimento cirúrgico no próximo dia 10 para implantação de pontes de safena. Léo Silva era casado e deixa esposa e dois filhos. O velório será no ginásio de esportes do município.