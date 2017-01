Feira de Santana: Homem coloca fogo em casa, mata trÃªs filhos, enteada e filho dela

Na madrugada desta quarta-feira (04), cinco pessoas da mesma família morreram em um incêndio em uma residência do bairro Mangabeira, em Feira de Santana. O acusado de atear fogo na casa é Gilson de Jesus Moura, 49 anos.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, cinco corpos foram encontrados na casa, que fica no residêncial Alto do Rosário. Duas pessoas ficaram feridas.

Entre as vítimas, estão os filhos de Gilson, Thays de Jesus Moura, 13 anos, Carlos Alexsandro de Jesus Moura, 9 anos, e Xayane Vitória de Jesus Moura, 8 anos. Também morreu carbonizada, a enteada dele, Emile de Jesus Moura, 16 anos, que estava grávida de cinco meses, e o filho de Emile, de prenome Enzo.

Populares afirmaram que Gilson trancou a porta e fugiu. Os vizinhos arrombaram a porta e conseguiram salvar a esposa de Gilson, Ana Cristina de Jesus, 37 anos e uma criança de 3 anos. Ana foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e a criança para o Hospital Estadual da Criança (HEC). O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Gilson fugiu e, até o momento, não foi encontrado pela polícia. Alguns vizinhos, que não quiseram se identificar, afirmaram que Gilson vivia em conflito com a esposa Ana Cristina e as brigas eram constantes, geralmente motivadas por cíumes.