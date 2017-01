Feira de Santana registrou mÃ©dia de 31 assassinatos por mÃªs em 2016

Em média, 31 pessoas por mês foram assassinadas em Feira de Santana durante todo o ano de 2016.

O número total, segundo dados divulgados pela Polícia Civil, foi 376 homicídios, o que registra um aumento de 30% em relação ao ano de 2015, em que ocorreram 289 assassinatos na cidade.

Em matéria veiculada no Jornal da Manhã, a polícia aponta o tráfico de drogas como a maior causa dos crimes. "Atualmente, temos três facções atuando na cidade. Então, em 2017, vamos intensificar bastante a lita contra essas facções para tentar diminuir o número de homicídios", afirmou o delegado de Homicídios, Gustavo Coutinho, ao telejornal.

Nesse cenário, são os homens os mais atingidos, representando 70% dos casos. A maioria dos assassinados tem idades entre 18 e 24 anos. O levantamento também revelou os bairros considerados mais perigosos da cidade: o Tomba, com 28 homicídios; Campo Limpo, com 24; Aviário, com 23; e o Centro, com 21.