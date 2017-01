As (poucas) promessas que Ronaldo precisa cumprir antes de deixar oÂ governo

Começar clínica de especialidades médicas em janeiro e emendar em fevereiro com o início do shopping popular, rebatizado como centro comercial popular.

As metas anunciadas por José Ronaldo para o início do mandato, o quarto, à frente da prefeitura de Feira de Santana, revelam a preocupação de mostrar serviço logo em suas principais promessas de campanha, numa eleição por sinal ganha com imensa vantagem sobre os adversários sem precisar prometer quase nada.

É real a possibilidade de Ronaldo sair candidato em 2018, e se for mesmo, será importante deixar prontas estas duas realizações que serão marcantes. Sobretudo algum tipo de melhoria no horroroso centro da cidade.

É bem verdade que não foi sob o governo de Ronaldo que surgiu a questão da ocupação das ruas pelo comércio informal, mas ele governa há décadas assistindo ao agravamento do problema, sem intervir.

Apesar de sua incontrastável força política, essa cobrança continua a ser feita pela comunidade e ao que parece o prefeito desta vez está motivado a dar uma resposta que se não ficar à altura da gravidade do problema poderá pelo menos dar o pontapé inicial para uma solução.

A dúvida fica por conta da convicção reinante na prefeitura de que abrindo um centro comercial com 1.800 lojinhas, onde os ambulantes pagarão pelo espaço, terá o condão de retirar todos os que estão pelas ruas. Ambulantes dizem que o número é muito maior e que portanto não caberão ali. Além de fazerem cara feia para a proposta de pagar aluguel, ainda que membros do governo municipal aleguem que alguns já pagam para ocupar espaços na rua.