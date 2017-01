ZÃ© Neto insiste na tese do golpe e diz que o que Ã© ruim para o PT Ã© ruim para oÂ Brasil

Em texto publicado em seu site pessoal e distribuído para a imprensa, o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Zé Neto, faz balanço do ano em que seu partido perdeu o poder no plano federal. No entendimento dele, tudo não passou de uma conspiração e golpe das elites e o novo ano será o momento de “desmascarar a mentira”.

Como sempre, o deputado admite apenas de passagem que seu partido cometeu erros, sem entrar em detalhes sobre quais. Um dos erros, veja você, leitor, foi não ter implantado uma reforma política. É realmente uma pena!

Diz ainda em outro trecho que quem errou no partido deve ser punido. Ignorando que até hoje o PT não foi capaz de condenar seus filiados responsáveis pela infinidade de bandalheiras que vieram à tona em três anos de operação Lava Jato. Parece que se há culpados dentro do PT, até hoje a Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público ainda não encontraram, porque nunca se viu o partido dar razão a estas instâncias de investigação e punição. O PT é tão somente um injustiçado, segundo todos os petistas, não apenas segundo Zé Neto.

A operação Lava Jato, diz Zé Neto, até tinha chance de ser uma coisa boa. “Parecia um caminho de correção para o país”. Mas foi apropriada pela elite (e pela mídia, claro) para o projeto de retomada de poder.

E por que mesmo a elite queria o poder de volta? Ah, é porque não se conforma de ver os “imensos” avanços proporcionados ao povo mais pobre pelos magistrais governos de Lula, o operário e Dilma, a guerrilheira. Daí vem a conclusão: ruim para o PT, ruim para o povo.

Certamente o deputado ainda está envolto no espírito natalino, propício a contos de fantasia.

No final das contas, o texto presta-se a ecoar o novo clamor petista: eleição direta urgente, para que o povo pare de sofrer (e antes que a candidatura de Lula seja impedida por uma condenação em segunda instância, conforme a lei da Ficha Limpa).

A linha de raciocínio é esta. Para quem tiver estômago para ler, segue abaixo o texto na íntegra:

Um 2017 para desmascarar a mentira e buscar a justiça verdadeira

Sou deputado estadual do PT e me orgulho pelo que construímos na história desse país e da Bahia. Os que me acompanham na política sabem em que lado estou e sabem o que meu time pensa sobre a destituição de uma Presidenta eleita democraticamente pelo voto direto, vítima da maior traição e conspiração política realizada na história do país: O golpe!

Que nem tudo foi bem sabemos, erramos ou fomos vencidos por não ter conseguido emplacar uma reforma política que realmente ajudasse a mudar os métodos e financiamento político e disso estamos cientes e fazendo nossa dolorosa e necessária autocrítica. Mas não foi o PT que inventou essa roda e nem era um Golpe na nossa Democracia que iria resolver as faltas detectadas ao longo de décadas. Ao contrário, tudo piorou e vai piorar mais se não tivermos, o mais rápido possível, uma eleição direta pra Presidente que possa dar legitimidade ao nosso posto máximo de comando da nação.

Tenho ciência que o meu partido também cometeu alguns erros e, infelizmente, todo aglomerado de humanos está sujeito a erros. Os que erraram devem pagar o justo preço. O que é sensato e óbvio, mas não na dimensão, na parcialidade e com a perseguição que estamos enfrentando. Temos certeza que essa crise, mais forjada que “real”, não é por conta dos erros do PT. E quem está pagando esta conta com acréscimos de crueldade é o povo brasileiro, especialmente, os mais pobres e os que acreditam no trabalho como caminho para crescer. Este preço está sendo pago, muito mais pelos acertos do que pelos erros dos governos de Lula e Dilma. Acertos que fortaleceram a soberania do nosso país, promoveram a inclusão social e trouxeram prosperidade para essa nação que pode respirar mais justiça e oportunidades por alguns anos.

Está ficando cada dia mais claro que QUANDO É RUIM PARA O PT É RUIM PARA O POVO BRASILEIRO, muito especialmente para os que realmente mais precisam…

Sou a favor de passar o país a limpo, mas não de forma parcial, odiosa, seletiva e omissa como estamos assistindo com a operação Lava Jato. Ou alguém acha que o tratamento discreto e quase sigiloso dado a Aécio Neves em seu depoimento à Polícia Federal, dias atrás, foi o mesmo dado a Lula? Ou esqueceram a famosa prisão, chamada de condução coercitiva, cinematográfica, desnecessária e escrota promovida pelos paladinos de Curitiba, contra o ex-presidente e cidadão Luiz Inácio Lula da Silva? E as delações contra os premiados pela ISTOÉ, que não andam? Hummm…

Portanto, é chegada a hora de pensar mais coletivamente e começarmos, pra valer, a fazer uma reflexão sobre a possibilidade de vermos nosso país entrar numa profunda e noturna depressão, com graves riscos de convulsão social. Ou tem alguém achando que os afetados por tanta perda de direitos e de condição de vida vão assistir a tudo em berço esplêndido? Ah, não vão!

O ano que se finda tem muito pouco, ou quase nada, pra se comemorar. Mas não deve ser esquecido, ao contrário, deve ser lembrado como um marco na história da mídia direcionada e na capacidade que as elites (elites mesmo, não os que se acham ) tiveram de ludibriar e usar o que parecia um caminho de correção para o país (no caso a operação Lava Jato) como instrumento de retomada de poder, entreguismo, usurpação e concentração de riquezas.

Os donos das Casas Grandes, que dominaram por mais de 500 anos os nossos destinos, não se conformaram em ver o Brasil fora do mapa da fome; em ver os pobres menos pobres e precisando menos de migalhas; ver os meninos e meninas das cotas assumindo protagonismo numa sociedade onde as oportunidades eram restritas a uma parte muito pequena da população; ver negros, mulheres, homossexuais, índios, ribeirinhos e grupos minoritários ou esquecidos terem políticas públicas adequadas a cada uma dessas realidades; e tudo isso, pelas mãos de um torneiro mecânico “analfabeto” e de uma mulher “guerrilheira”. Os heróis dessa elite não são brasileiros!

No mais, que tenhamos coragem e fé no Brasil, na verdadeira justiça, na possibilidade de resgate e fortalecimento limpo de nossas instituições e na luta legítima do povo brasileiro.

Que venha 2017! E vamos apostar na saturação da mentira, na força da vida real, na grandeza de nossa gente e na esperança que nos alimenta a continuar na luta por um Brasil mais justo, mais ciente do seu tamanho e possibilidades.

Zé Neto do PT