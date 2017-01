A Bahia tem a terceira menor superlotação em presídios entre todos os estados brasileiros. Com 13.945 presos para 10.319 vagas, o índice das unidades prisionais baianas é de 35,1%.

De acordo com levantamento feito pelo G1, apenas Paraná (27,9%) e Santa Catarina (26,8%) tiveram uma porcentagem menor. Uma pesquisa semelhante publicada em maio do ano passado colocava a Bahia com uma superlotação de 51,4%. O número de presos era de 12.823 para 8.469 vagas.

A liderança do ranking fica com o Amazonas (229,9%), onde uma rebelião no último domingo (1º) deixou 56 presidiários mortos. Considerando todo o país, a taxa de superlotação é de 69,2%. O mesmo levantamento do G1 indica que 7.094 dos presos na Bahia estão detidos em regime provisório, o equivalente a 50,9%. No estudo feito em maio de 2015, o índice era de 56,4%, com 7.237 presos provisoriamente.