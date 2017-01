Semmam vai implementar aÃ§Ãµes em defesa das lagoas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam) vai implementar as ações de preservação e recuperação das lagoas e nascentes em Feira de Santana. Novos estudos deverão ser promovidos através de parceria que estão sendo discutidas com a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) visando a definição de ações.

O secretário da Semmam, Sérgio Barradas Carneiro, observa a importância da iniciativa visando garantir a preservação do meio ambiente. “O primeiro passo será a realização de um diagnóstico, elaborado por especialistas da UEFS, que deverão definir as ações a serem implementadas”, frisou.

Para impulsionar os projetos, a Prefeitura de Feira de Santana adquiriu imagens via satélite das 60 nascentes e lagoas do município, das quais 6 delas na sede da cidade. “Com estas imagens teremos uma noção mais ampla da atual situação destas lagoas e as ações que poderemos desencadear”, frisou o secretário.

Esta será uma das principais ações a serem implementadas por Sérgio Carneiro à frente da Semmam. Ele assumiu a pasta no início do mês, mas tem larga experiência na área por ter presidido a Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, em 1993, quando assumiu uma cadeira como deputado, no período de 1991 a 1995. E também foi membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, durante quatro anos, durante mandato como deputado federal no período de 1995 a 1999.