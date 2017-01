A partir do próximo dia 15, o programa Bolsa Família terá o horário de atendimento ao público ampliado em Feira de Santana, visando diminuir o tempo de espera em quase a metade. Além dos horários agendados para o período da manhã, de segunda a sexta-feira, também passa a dispor de expediente externo mais duas tardes durante a semana.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), Ildes Ferreira, observa que a iniciativa resulta em uma ampliação em torno de 40% da capacidade de atendimento. “Estamos ampliando de cerca de 2.250 atendimentos por semana para em torno de 3.150 neste mesmo período”, frisou.

Ildes Ferreira ressalta ainda que as duas tardes a serem desenvolvido atendimento semanal ainda estão sendo definidas. Os outros três dias à tarde serão dedicados exclusivamente à digitação dos processos.

Na sede do programa Bolsa Família, na rua Castro Alves, 1.544, a população pode fazer atualização cadastral, NIS (Número de Inscrição Social) para cadastramento no CADÚnico e inscrição no programa Bolsa Familia.