Bala perdida atinge idoso no Centro de Abastecimento

Na tarde de ontem (06), Elissandro Nascimento de Jesus, 60 anos, foi atingido na coxa por uma bala perdida no Centro de Abastecimento, em Feira de Santana.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, três homens estavam em um veículo de dados ignorados, e um deles atirou contra Alberto Souza Castro Filho, 47 anos, morador do município de São Sebastião do Passé.

Os tiros atngiram o peito de Alberto , que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado grave para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Elissandro foisocorrido por populares para o mesmo hospital e não corre risco de morte.