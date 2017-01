Vizinhos das cinco pessoas da mesma família mortas em uma chacina em Feira de Santana, festejaram a prisão do homem suspeito de cometer o crime. Gilson Jesus Moura, de 49 anos, foi localizado nesta sexta-feira (6) dois dias após incendiar a própria casa e matar os tres filhos, de 8, 9 e 13 anos, a enteada, o bebê que ela esperava e o outro filho dela de um ano.

O homem, que havia fugido após o crime e estava com mandado de prisão preventiva em aberto, foi capturado após denúncia anônima à polícia. Após saberem da prisão, vizinhos das vítimas chegaram até a beber champanhe em comemoração. De acordo com a Polícia Civil, os vizinhos testemunharam o crime e ouviram os gritos das vítimas quando o homem colocou fogo na casa, que fica em um conjunto residencial do programa "Minha Casa, Minha Vida", do Governo Federal.

Gilson foi apresentado pela polícia na tarde desta sexta e se disse arrependido pelos crimes. Ele alega ter tido um surto, mas, para a polícia, a chacina foi premeditada. O homem teria cometido o crime, conforme a investigação, por ciúmes da mulher, que é irmã dele. A mulher dele, de 37 anos, e uma criança de 3 anos, filha do casal, conseguiram escapar da casa incendiada e seguem internadas em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

Gilson, no entanto, negou que tivesse ciúmes da esposa. "Eu tinha uma boa relação com minha família. Minha família era tudo para mim. Não houve nenhuma briga e eu, sinceramente, não tive motivos para fazer isso tudo. Mas estou arrependido. Aliás, arrependido é pouco. Minha família era a base de tudo. Não tenho palavras para descrever esse ato. Não discuti com ninguém e também não tinha ciúmes da minha mulher", disse.

A Polícia Civil investiga ainda se Gilson é pai do bebê que a enteada de 16 anos que foi morta estava esperando. Ela estava no quinto mês de gravidez e morreu carbonizada.

De acordo com o delegado João Uzzum, titular da 1ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin/Feira de Santanax), testemunhas ouvidas pela polícia, entre familiares e vizinhos das vítimas, disseram que o suspeito seria o pai. O homem nega, mas a polícia aguarda o resultado de um exame de DNA. "Isso ainda é uma suspeita muito inicial, não podemos afirmar. Mas o que sabemos é que ele teve uma discussão com a enteada antes de cometer os crimes e, segundo relato de testemunhas, essa briga teria sido motivada pelo fato de ele não aceitar o bebê dela", declarou o delegado.

Segundo a polícia, Gilson e a esposa estavam junto há 15 anos e tinham brigas constantes por causa dos ciúmes dele. Há dez anos, conforme Uzzum, o homem deu duas facadas na mulher depois de uma briga por ciúmes e quebrou as coisas da casa.

"Antes do crime eles haviam brigado na noite de réveillon porque ela tinha bebido e estava dançando numa festa e ele não gostou. Esse ciúmes dela acabou resvalando em toda a família. Além disso, ele comprou a gasolina um dia antes do crime, despejou nas vítimas enquanto elas dormiam e, segundo testemunhas, já tinha dito para alguns conhecidos que iria matar a família. Então, as provas contra ele são muito contundentes e não temos dúvida de que ele premeditou tudo friamente", afirmou.

Gilson, no entanto, negou qualquer desavença com a família e insistiu que não teve motivos para matar a família. Na apresentação, ele disse à imprensa que comprou o galão com cinco litros de gasolina para colocar na moto da mulher. "A gasolina eu peguei para colocar na moto. Não sei o que me levou a fazer isso. Tenho conciência da tragédia que causei. Estar triste agora e arrependoido é pouco. Agora, tenho que pagar pelo meu erro, mas nao tem como corrigir", declarou.

De acordo com a polícia, após cometer o crime, Gilson fugiu para a cidade baiana de Capim Grosso de carro. Depois, deixou o carro na cidade, e foi para Jacobina, no norte do estado. Ele também passou pela cidade de Irecê, no centro-norte, antes de retornar para Campim Grosso e Feira de Santana. Conforme a polícia, ele teria voltado à cidade da chacina para vender o carro e, com o dinheiro, fugir para outra cidade. O suspeito disse, no entanto, que voltou para se entregar. "Eu vi a reportagem sobre o crime passado na televisão quando estava em Jacobina e decidi voltar para me entregar. Não ia fugir", disse.

A delegada Larissa Barros, da delegacia de Homicídios de Feira de Santana, disse que o suspeito tentou demonstrar arrependimento. "Demostrou frieza, apesar de fingir estar arrependido. Fingia que chorava durante o depoimento, mas não havia nenhuma lágrima", afirmou. O delegado João Uzzum informou que Gilson, que não tem nenhuma passagem pela polícia, vai para o presídio de Feira de Santana e responderá por cinco homicídios consumados, duas tentativas de homicídios e um aborto -- pois uma vítima estava grávida. A polícia também descartou a participação de outra pessoa no crime ou mesmo ajuda de terceiros para que o suspeito fugisse após a chacina. Após a apresentação na sede da Polícia Civil, a viatura onde o suspeito foi colocado para ser levado ao presídio foi cercada por populares revoltados com a chacina.