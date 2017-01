PreÃ§o mÃ©dio da gasolina sobe no Brasil, mas tem queda na Bahia

O preço médio pago pelo consumidor na gasolina subiu na primeira semana de 2017 e atingiu R$ 3,762. Na Bahia, no entanto, o motorista tem gastado menos para abastecer o carro. No estado, a média de preço do litro está em R$ 3,753 – uma queda de 1,13% em relação a dezembro de 2016.

O levantamento foi divulgado ontem (6) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que monitora semanalmente os preços dos combustíveis no país.

Os dados mostram que o reajuste da gasolina ganhou fôlego a partir de dezembro do ano passado, quando a Petrobras aumentou o preço da gasolina nas refinarias. Apenas nas últimas quatro semanas, o valor do combustível subiu 1,92%. Em todo o ano de 2016, o preço da gasolina se apreciou 3,3%, abaixo da inflação. Na semana, a alta foi de 0,18%.