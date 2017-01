Fifa decide que Copa do Mundo vai ter 48 seleÃ§Ãµes a partir de 2026

A Copa do Mundo vai ter um aumento no número de participantes a partir da edição de 2026 da competição. Segundo a Fifa, serão 48 participantes, ao invés dos tradicionais 32 classificados. O formato do torneio e as eventuais mudanças nas Eliminatórias (número de vagas por continente, por exemplo) serão decididas em breve, possivelmente em março, segundo reportagem do site Globoesporte.com.

A América do Sul passa de quatro para seis vagas diretas na Copa, com mais uma na repescagem. A divisão para cada continente ainda pode sofrer alterações, mas houve um acordo prévio entre as seis confederações segue nos seguintes termos:

Uefa: 16 vagas

África: 9 vagas (+1 repescagem)

Ásia: 8 vagas (+1 repescagem)

Conmebol: 6 vagas (+1 repescagem)

Concacaf: 6 vagas (+1 repescagem)

Oceania: 1 vaga

A decisão final vai ser ratificada nesta terça-feira (10) pelo Conselho Fifa, que se reúne em Zurique, no dia seguinte à entrega do Prêmio Fifa The Best, que elege o melhor jogador do mundo na temporada.