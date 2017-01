Hospital Estadual da CrianÃ§a faz mutirÃ£o de exames atÃ© o dia 13 de janeiro

O Hospital Estadual da Criança (HEC) realiza, entre os dias 9 e 13 de janeiro, um mutirão de exames de laboratório e radiografia voltado para crianças e adolescentes de Feira de Santana e região.

É necessário agendamento prévio por telefone para os exames de laboratório, que serão realizados apenas pela manhã (de 7h às 10h). Já as radiografias feitas durante todo o dia, das 8h às 17h, não precisarão de marcações. Para ambos os exames, é preciso que o responsável pelo menor tenha em mãos a guia de solicitação do médico responsável, podendo ser de outras unidades hospitalares.

De acordo com a gerente operacional, Lívia Leite, o mutirão surgiu da grande demanda por exames e da necessidade de facilitar o fluxo do atendimento ambulatorial. “Sete profissionais estarão envolvidos diretamente e cinco indiretamente no mutirão para que possamos atender o maior número possível de crianças. Esperamos realizar aproximadamente 450 exames por dia, possibilitando maior celeridade no tratamento adequado pelo qual esses pacientes devem ser submetidos.”

Mais informações e marcações podem ser obtidas através do número (75) – 3602-0369.