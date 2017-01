SÃ©rgio Ã© o terceiro secretÃ¡rio a anunciar uso de imagens de satÃ©lite na preservaÃ§Ã£o deÂ lagoas

A prefeitura anuncia, em texto ilustrado com foto do novo secretário de Meio Ambiente, Sérgio Carneiro, que vai implementar ações de preservação e recuperação das lagoas e nascentes. E que novos estudos serão promovidos, através de parceria com a Uefs.

Quem dera a reciclagem de lixo em Feira de Santana estivesse tão avançada quanto a reciclagem dessa promessa de cuidados mínimos com as lagoas. É o terceiro secretário que a faz com base no mesmo subsídio: imagens de satélite de 60 nascentes e lagoas, a partir das quais poderiam ser estabelecidas e demarcadas as margens para que estes locais deixem de ser apropriados como áreas para loteamento e instalação de moradias ou empreendimentos comerciais.

Em abril de 2014 o projeto foi mencionado em edição especial de aniversário da Tribuna Feirense, que enfocou justamente a questão das lagoas, em um caderno com 12 páginas (leia na página 3).

Roberto Tourinho era o secretário. A prefeitura pleiteava R$ 9,5 milhões da Caixa, para implementar parques em oito lagoas mais ameaçadas. O secretário advertia que o dinheiro poderia não ser liberado, mas ressaltava que pelo menos a demarcação iria ocorrer, com recursos próprios.

O dinheiro da Caixa de fato não veio. Mas a demarcação também não ocorreu. A promessa era repetida pelo sucessor de Tourinho, Maurício Carvalho, e agora chega ao terceiro secretário. Vamos torcer para que este dê ao tema a importância que merece.

A demarcação é pouco, mas já é alguma coisa. Até o momento, o belo exemplo proporcionado pela recuperação da Lagoa Grande pelo governo do estado, parece não ter ainda sensibilizado o governo municipal.