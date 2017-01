Dom Itamar: Necessidade de fÃ©rias

A necessidade do ser humano interromper suas atividades de estudo e/ou profissionais para justo descanso faz parte de nossa própria natureza. Cada semana há as folgas e, ao longo do semestre ou ano, vêm as férias. Vive-se um tempo diferente.

ESTUDOS mostram cada vez mais a importância do descanso e o perigo de enfrentar longas jornadas de trabalho sem uma pausa. Além de promover a saúde e o bem-estar geral do trabalhador, está provado que após as férias, ele produz mais. As férias são uma fonte de crescimento humano e espiritual. Uma maneira de estimular a viver com alegria.

OUTROponto positivo é que, descansada, a pessoa tem uma considerável melhora em seu relacionamento com a família e os amigos. As férias são de fundamental importância para o equilíbrio do organismo. E esse equilíbrio, além de prevenir doenças, fornece condições para que o profissional produza mais na volta ao trabalho.

PORÉM, é necessário destacar que não adiante a pessoa tirar uns dias de folga e se sentir como se estivesse cometendo uma infração e ter medo de perder o emprego. O motivo está ligado a uma pressão silenciosa da sociedade sobre o trabalhador, e acompanha grande parte das pessoas no momento de usufruir as férias. É o medo de férias. É a fobia de férias.

COMPLICA-SE, ainda mais quando a pessoa não consegue desligar-se do mundo do trabalho e das preocupações. E atualmente, a terrível maquininha do celular alcança as pessoas em qualquer lugar. E quem tem coragem de desligá-lo? Quem viveu décadas sem ele, já não vive umas férias sem que a cada momento ele soe rompendo o silêncio e a tranqüilidade. A pessoa não vai conseguir descansar se passa o dia com o celular ligado, tentando resolver problemas da empresa

DEVE-SE adotar práticas mais saudáveis, principalmente, em termos de alimentação e de esportes. É importante ter um hobby, fazer algo realmente prazeroso. É necessário ter uma visão mais ampla da existência humana. Nossa vida não é somente trabalho e produtividade. A família, os amigos, a Igreja, a natureza, o lazer, o esporte... são valores indispensáveis ao ser humano. Por isso, merecem o nosso tempo. Aproveite as férias, também, para ler um bom livro.

Itamar Vian

Arcebispo Emérito

di.vianfs@ig.com.br