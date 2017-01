Mulher Ã© detida ao tentar vender bebÃª de 3 meses por R$ 400

A polícia de Luís Eduardo Magalhães prendeu uma mulher na última sexta-feira (6), acusada de tentar vender a filha de apenas três meses, por R$ 400.

De acordo com o site G1, a mulher foi presa em um bar no momento em que bebia com outras pessoas e tentava efetuar a venda. Nos fundos do local, também estavam o bebê e o irmão de dois anos.

As crianças foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar e depois entregues para a avó materna, que ficará com a guarda delas. A mãe foi liberada na sexta-feira e hoje deverá retornar à delegacia para prestar depoimento. Ela não pode ter acesso às crianças até que a investigação seja concluída.

Ainda segundo o G1, o pai das crianças vive no município, mas não tem contato com os filhos. Ele não foi encontrado.