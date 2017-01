Programa Arte de Viver abre inscriÃ§Ãµes para cursos gratuitos

Estão abertas a partir desta segunda-feira (9) as inscrições para o programa Arte de Viver 2017.1, que oferece cursos gratuitos nas áreas de dança, música, teatro, artes plásticas e capoeira. As inscrições terminam dia 20 de janeiro e o candidato poderá se inscrever em até duas oficinas, no entanto, poderá frequentar apenas uma, exceto se houver vagas remanescentes.

A matrícula deve ser feita presencialmente no Centro de Cultura Maestro Miro ou em um dos Centros de Artes e Esportes Unificados (Ceus), das 09h às 12h e das 14h às 17h.

Os interessados deverão apresentar ficha de inscrição devidamente preenchida e sem rasura (ficha disponível no site da prefeitura); RG; CPF; Comprovante de residência; em caso de inscrição de crianças deverá apresentar o documento de identidade ou certidão de nascimento e identidade dos pais. Menores deverão se apresentar com um responsável.