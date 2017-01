Madre Music comeÃ§a dia 13: Matheus e Kauan e Harmonia estÃ£o entre as atraÃ§Ãµes gratuitas

A cidade de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, recebe a partir de sexta-feira (13) uma série de atrações musicais, com programação até o dia 29 de janeiro. Entre os artistas, estão a dupla sertaneja Matheus e Kauan, o grupo Harmonia do Samba, Capital Inicial, Saulo, Timbalada, Alexandre peixe, entre outros.

Este ano, o nome do evento é "Madre Music". Com um novo formato, contará com dois finais de semana de pôr do som às sextas no alto da Igreja Matriz e luau aos sábados na praia do Cação.

A entrada para os dias de arena será 1kg de alimento não perecível que serão doados a instituições de caridade. O município de Madre de Deus que está localizado a 63 km de Salvador. Confira a programação abaixo.

Programação do Madre Music 2017

13/01 (sexta) Pôr do Som

Ju Moraes e Gleidinho Salvattori

Local: Alto da Matriz

Entrada Livre

14/01 (sábado) Luau

Alavontê e Louise Mosini

Local: Praia do Cação

Entrada Livre

20/01 (sexta) Pôr do Som

Danniel Vieira e Vinicius

Local: Alto da Matriz

Entrada Livre

21/01 (sábado) Luau

Alexandre Peixe e Roberta e Melinda

Local: Praia do Cação

Entrada Livre

26/01 (Quinta) Pôr do Som

Jau e Bicudinho e Pedro Guedes

Local: Ilha de Maria Guarda

Entrada Livre

27/01 (Sexta) Arena

Tayrone, Harmonia do Samba e A Turma no Balanço

Local: Área de Lazer

Entrada: 1kg de Feijão

28/01 (Sábado) Arena

Matheus & Kauan, Timbalada e Star Samba

Local: Área de Lazer

Entrada: 1kg de Arroz

29/01 (Domingo) Arena

Capital Inicial, Saulo e Samba de Vovó

Local: Área de Lazer

Entrada: 200g de Leite em Pó